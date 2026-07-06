Uniper a signé des accords d'achat d'électricité avec Respect Energy
Les projets solaires sous contrat Pako?c, Klodawa, Domanowo et Krotoszyce font partie de l'expansion plus large des énergies renouvelables d'Uniper, suite à la décision d'investissement de l'entreprise en décembre 2025 de développer cinq autres projets solaires en Pologne et au Royaume-Uni, pour un total d'environ 288 MWp.
Grâce aux nouveaux PPA, Respect Energy achètera de l'électricité renouvelable sur les sites solaires polonais d'Uniper.
" Les quatre projets solaires polonais contribueront directement à la décarbonation du système énergétique national tout en renforçant le rôle d'Uniper dans la fourniture d'une énergie fiable et propre".a déclaré Iulia Tica, DG d'Uniper Renewables.