Uniper SE est une société basée en Allemagne. Elle est spécialisée dans la production d'énergie. Elle opère à travers trois segments : Green Generation, Flexible Generation et Greener Commodities. Le segment Green Generation comprend des centrales de production d'électricité sans émissions exploitées par le groupe Uniper en Europe. Le segment Flexible Generation contribue à assurer la stabilité du gird et la sécurité de l'approvisionnement, ce qui en fait des éléments clés de la transition énergétique. Le segment Greener Commodities regroupe les activités de négoce et d'optimisation de l'énergie et constitue l'interface commerciale entre le groupe Uniper et les marchés mondiaux.