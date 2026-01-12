Uniper a signé un accord avec AM Green Ammonia en Inde

Uniper et AM Green Ammonia India ont annoncé la signature d'un accord de rachat à long terme pour un montant allant jusqu'à 500 000 tonnes par an d'ammoniac renouvelable en provenance d'Inde.

La première livraison devrait avoir lieu dès 2028 depuis la première usine de construction de 1 MTPA d'AM Green Ammoniaque à Kakinada, Andhra Pradesh.



Ce contrat constitue une étape importante dans la quête de l'Inde pour devenir un exportateur de premier plan d'hydrogène vert et d'ammoniac vert vers le monde.



En tant que matière première et potentiel vecteur d'hydrogène, l'ammoniac renouvelable aidera à décarboner les secteurs industriels tels que les produits chimiques, les engrais, le raffinage et le transport maritime.



"Nous sommes fiers d'aider à établir l'un des premiers corridors d'approvisionnement à grande échelle entre l'Inde et l'Europe" a déclaré Michael Lewis, CBE, DG Uniper