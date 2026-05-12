Uniper confirme ses prévisions pour l'exercice 2026

Uniper a généré un EBITDA ajusté de 407 millions d'euros et un bénéfice net ajusté de 231 millions d'euros au premier trimestre 2026. L'EBITDA ajusté et le bénéfice net ajusté sur la période de l'année précédente s'élevaient respectivement à -139 millions d'euros et à -143 millions d'euros.



Le segment Génération Verte a affiché un EBITDA ajusté de 250 millions d'euros, soit au niveau de l'année précédente (1er trimestre 2025 de 246 millions d'euros).



L'EBITDA ajusté du segment Génération Flexible de 156 millions d'euros était au niveau de l'année précédente (1er trimestre 2025 de 161 millions d'euros),



Uniper confirme les prévisions pour l'année en cours publiées en mars 2026. Le groupe continue d'attendre un EBITDA ajusté dans une fourchette de 1,0 milliard à 1,3 milliard d'euros et un bénéfice net ajusté de 350 à 600 millions d'euros.



Le DG d'Uniper, Michael Lewis, a déclaré : " Uniper est plus résiliente face aux mouvements extrêmes du marché qu'auparavant. Notre portefeuille d'approvisionnement en gaz et GNL, largement diversifié, est bien positionné pour résister aux risques géopolitiques et aux fluctuations du marché qui en résultent. Cela nous permet d'aider à renforcer la sécurité de l'approvisionnement en Europe. "