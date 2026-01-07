Uniper lance le processus de vente de son activité hélium

Uniper annonce sa décision de vendre son activité hélium conformément à la décision d'autorisation des aides d'État de la Commission européenne du 20 décembre 2022.



Pour valider les aides d'État reçues par Uniper, la Commission européenne a demandé que le groupe se sépare de certains actifs. Ces cessions permettent de garantir une concurrence plus équitable dans l'activité de l'énergie et des gaz industriels.



La vente sera réalisée dans le cadre d'un processus d'appel d'offres ouvert. Cette acquisition pourrait intéresser des groupes spécialisés dans le gaz industriels et des fonds d'investissement spécialisés.



Le périmètre de la transaction comprend un portefeuille d'accords internationaux d'achat, de vente et de stockage d'hélium, ainsi qu'une flotte de conteneurs ISO de 11 000 gallons d'hélium.



Aucun transfert de personnel n'est prévu dans le cadre de cette transaction.



L'hélium est utilisé dans plusieurs secteurs de haute technologie comme l'imagerie médicale (IRM), les semi-conducteurs pour les puces électroniques et l'Aérospatial.