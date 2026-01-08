Soitec se distingue après l'annonce de son nouveau directeur général, tandis que Dassault Aviation reste bien orienté avec le contexte géopolitique, et soutenu par ses livraisons et un objectif de cours relevé. OVH avance sur un trimestre solide, quand plusieurs ajustements de recommandations continuent de peser sur Logitech ou bien Randstad.

Actions en hausse :



Soitec (+9%) s'embrase après l'annonce de la nomination de Laurent Remont au poste de Directeur général à compter du 1er avril 2026. Le marché salue le profil industriel et technologique du dirigeant, issu d'Infineon et passé par STMicroelectronics, jugé apte à piloter le redressement du groupe après une année 2025 difficile, malgré le recul de l'objectif de cours de Barclays a 27 EUR contre 35 EUR auparavant.



Implenia (+7%) s'illustre après l'obtention de cinq lots sur six du projet ferroviaire MehrSpur Zurich-Winterthour, pour un montant d'environ 830 MCHF sur un total de 1,7 MdCHF. Ce mandat de long terme, centré sur le tunnel de Brütten et plusieurs tronçons clés, renforce la visibilité du carnet de commandes du groupe et soutient le titre en séance.



Pharming Group (+5%) se distingue après le relèvement de ses prévisions pour 2025, le groupe visant désormais un chiffre d'affaires d'environ 376 MUSD, au-dessus de la précédente fourchette 365-375 MUSD. Cette trajectoire, portée par la croissance de RUCONEST et la montée en puissance de Joenja aux Etats-Unis, renforce la visibilité du dossier et soutient le titre en séance.



Uniper (+5%) prend de l'élan après la signature d'un accord de tolling de 7 ans avec Neoen pour la batterie d'Arneburg en Allemagne. Le contrat, qui démarrera en 2027, renforce la présence du groupe dans le stockage d'énergie et améliore la visibilité de ses revenus à moyen terme.



Dassault Aviation (+3%) avance dans le sillage d'une dynamique opérationnelle solide en 2025, marquée par 26 Rafale livrés contre 25 attendus, dont 15 à l'export, et 37 Falcon remis aux clients. Ce tableau industriel robuste accompagne le relèvement de l'objectif de cours de Deutsche Bank de 305 à 330 EUR, malgré une recommandation maintenue à conserver, un ensemble d'éléments donc favorablement accueilli par le marché.



Computacenter (+3%) s'anime après l'annonce de l'acquisition d'AgreeYa Solutions, une opération valorisée jusqu'à 120 MUSD. Financée sur trésorerie et annoncée comme relutive immédiatement, cette transaction renforce donc la présence du groupe aux Etats-Unis.



OVH Groupe (+3%) se renforce après un T1 2026 en croissance, avec un chiffre d'affaires de 275,3 MEUR, en hausse organique de 6%. La progression est tirée par le Cloud public, en hausse de 15,8%, tandis que le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs 2026, dont une croissance comprise entre 5% et 7% et un Free Cash-Flow positif.



Actions en baisse :



Associated British Foods (-10%) s'effondre après un avertissement sur l'activité, le groupe anticipant un chiffre d'affaires en recul de 1% à taux de change constants sur 16 semaines et un BPA ajusté inférieur sur l'exercice 2026. Le titre est également pénalisé par l'ouverture d'une enquête approfondie de la CMA sur le rachat de Hovis, tandis qu'UBS maintient sa recommandation à "conserver" en abaissant son objectif de cours de 2540 à 2240 GBX.



Adecco Group (-6%) plonge après la dégradation de Jefferies, qui passe de "conserver" a "sous-performance". Le broker abaisse son objectif de cours de 24 a 20 CHF, un signal défavorable qui pèse donc sur le titre à l'ouverture.



Voltalia (-6%) flanche malgré l'atteinte de son objectif de capacités pour 2025, avec 3554 MW au total dont 2913 MW en exploitation et une trajectoire proche de 3,6 GW en exploitation et en construction. Le marché sanctionne surtout une production inférieure aux attentes, pénalisée par un taux d'écrêtement de 21% contre 10% anticipé, ainsi que la perspective d'une perte nette plus élevée au 2e semestre que sur le 1er, en dépit de la confirmation d'un EBITDA attendu entre 200 et 220 MEUR.



Randstad (-4%) décroît après le revirement marqué de Jefferies, qui passe de "surperformance" à "sous-performance". Le broker abaisse grandement son objectif de cours de 45 à 26 EUR.



Logitech International (-4%) s'affaisse après le changement de recommandation de BNP Paribas, qui passe de "surperformance" à "neutre". La banque réduit son objectif de cours de 128 à 106 USD.



Hays (-4%) glisse après la dégradation de Jefferies, qui passe de "conserver" à "sous-performance". Le courtier fait chuter son objectif de cours de 61 à 44 GBX, un ajustement sévère qui ravive les inquiétudes sur la visibilité et déclenche des dégagements en séance.



ENGCON (-3%) s'effrite après la réduction de l'objectif de cours de Svenska Handelsbanken, ramené de 108 à 103 SEK, malgré une recommandation maintenue à l'achat.