Uniper va fournir des énergies renouvelables pour tous les sites de nLighten
Uniper a signé un contrat avec nLighten pour fournir des énergies renouvelables à tous ses sites de centres de données allemands.
Publié le 27/01/2026 à 11:12
Le partenariat avec Uniper fournit à nLighten des données détaillées sur les énergies renouvelables, certifiées par un organisme indépendant (TÜV Süd) à l'heure.
"En combinant une alimentation électrique flexible avec une charge hydroélectrique de base garantie et une traçabilité horaire, notre solution 24h/24 et 7j/7 offre la responsabilité et la sécurité essentielles à l'infrastructure numérique moderne d'aujourd'hui" a déclaré Andreas Gemballa, directeur directeur de l'information chez Uniper Energy Sales.