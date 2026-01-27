Uniper va fournir des énergies renouvelables pour tous les sites de nLighten

Uniper a signé un contrat avec nLighten pour fournir des énergies renouvelables à tous ses sites de centres de données allemands.

Uniper va fournir à la fois l'électricité standard pour les sites allemands de nLighten et une alimentation de base en énergie hydroélectrique, garantissant un approvisionnement constant en énergie sans CO?.



Le partenariat avec Uniper fournit à nLighten des données détaillées sur les énergies renouvelables, certifiées par un organisme indépendant (TÜV Süd) à l'heure.



"En combinant une alimentation électrique flexible avec une charge hydroélectrique de base garantie et une traçabilité horaire, notre solution 24h/24 et 7j/7 offre la responsabilité et la sécurité essentielles à l'infrastructure numérique moderne d'aujourd'hui" a déclaré Andreas Gemballa, directeur directeur de l'information chez Uniper Energy Sales.