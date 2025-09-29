United Airlines adopte un nouveau système de bagages pour simplifier les correspondances



United Airlines annonce le lancement, avec l'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP), du dispositif International Remote Baggage Screening (IRBS) qui supprime la nécessité de récupérer et réenregistrer ses bagages sur certains vols internationaux avec correspondance. Le système est testé sur la liaison Sydney-San Francisco, où plus de 160 passagers par vol en bénéficient, économisant jusqu'à 45 minutes sur leur parcours de correspondance. Les bagages enregistrés à Sydney sont directement transférés vers les vols intérieurs depuis San Francisco après inspection par CBP et TSA, sans intervention du passager. Jennifer Schwierzke, vice-présidente de la stratégie opérationnelle chez United, précise que ce pilote sera étendu à d'autres routes internationales dans les prochains mois. United s'appuie sur des partenaires technologiques comme Sydney Airport, BagCheck et Brock Solutions pour déployer cette initiative. Le dispositif IRBS complète les récentes innovations de l'application mobile United, déjà utilisée par plus de 3,5 millions de voyageurs pour optimiser leurs correspondances.