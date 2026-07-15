United Airlines dépasse les attentes malgré la flambée du coût du carburant
United Airlines a publié des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, avec un bénéfice ajusté de 1,99 dollar par action et un chiffre d'affaires de 17,67 milliards de dollars, tous deux légèrement au-dessus des prévisions des analystes. La compagnie a toutefois présenté des perspectives prudentes pour le troisième trimestre, tout en relevant la borne basse de sa prévision de bénéfice annuel. Les marchés ont décidé de sanctionner ces perspectives dans les échanges prolongés, le titre perdant plus de 3,5%.
La hausse des prix du kérosène reste le principal défi du transporteur. United estime que l'envolée des cours pourrait alourdir sa facture de carburant d'environ 6 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année par rapport à ses prévisions initiales. Au deuxième trimestre, ses dépenses de carburant ont bondi de 84% sur un an, à 2,3 milliards de dollars, sous l'effet des tensions persistantes entre les Etats-Unis et l'Iran.
Pour préserver sa rentabilité, la compagnie prévoit de compenser la majeure partie de ces surcoûts par une hausse de ses recettes, notamment via des tarifs plus élevés, à l'image de Delta Air Lines. United n'exclut pas de réduire davantage ses capacités si les prix du carburant restent durablement élevés. Malgré ce contexte, le groupe a enregistré une hausse de 16% de son chiffre d'affaires, portée par la progression des ventes de billets premium, des voyages d'affaires et des liaisons domestiques et internationales, même si son bénéfice net a reculé de plus de 17% sur un an.
United Airlines Holdings, Inc. est la société holding de la compagnie aérienne United Airlines, Inc. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (90,5%) : 181 millions de passagers transportés en 2025 ;
- transport de fret et de courrier (3%) ;
- autres (6,5%) : prestations de maintenance et de réparation des avions, de manutention, de formation de l'équipage, etc.
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 1 490 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (59,3%), Atlantique (19,7%), Pacifique (11,6%) et Amérique Latine (9,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.