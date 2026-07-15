La hausse des prix du kérosène reste le principal défi du transporteur. United estime que l'envolée des cours pourrait alourdir sa facture de carburant d'environ 6 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année par rapport à ses prévisions initiales. Au deuxième trimestre, ses dépenses de carburant ont bondi de 84% sur un an, à 2,3 milliards de dollars, sous l'effet des tensions persistantes entre les Etats-Unis et l'Iran.

Pour préserver sa rentabilité, la compagnie prévoit de compenser la majeure partie de ces surcoûts par une hausse de ses recettes, notamment via des tarifs plus élevés, à l'image de Delta Air Lines. United n'exclut pas de réduire davantage ses capacités si les prix du carburant restent durablement élevés. Malgré ce contexte, le groupe a enregistré une hausse de 16% de son chiffre d'affaires, portée par la progression des ventes de billets premium, des voyages d'affaires et des liaisons domestiques et internationales, même si son bénéfice net a reculé de plus de 17% sur un an.