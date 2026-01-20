United Airlines anticipe des bénéfices record pour l'année 2026, soutenue par une forte demande dès le premier trimestre, tant sur les billets haut de gamme que sur les offres économiques. La compagnie prévoit un bénéfice par action compris entre 12 et 14 dollars, en ligne avec les attentes des analystes. Pour les trois premiers mois de l'année, elle table sur un bénéfice compris entre 1 et 1,50 dollar par action, contre 1,13 dollar anticipé. Ce dynamisme place United au coude à coude avec Delta Air Lines, les deux entreprises captant l'essentiel des profits du secteur aérien américain.
En 2025, United a enregistré un bénéfice net ajusté de 3,5 milliards de dollars, en hausse de 6% par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice par action de 10,20 dollars, en progression de 8%. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 15,4 milliards de dollars, et le bénéfice net non ajusté a atteint 1,04 milliard, soit 3,19 dollars par action, en hausse de 6%. Sur la même période, la capacité a progressé de 6,5%, tandis que les revenus issus des sièges premium ont grimpé de 9%, et de 11% sur l'ensemble de l'année.
La compagnie poursuit sa stratégie centrée sur les segments à forte valeur ajoutée, comme la première classe, qui bénéficie d'une demande soutenue dans un contexte de voyages d'affaires et de loisirs haut de gamme. United précise néanmoins que la plus longue fermeture de l'administration fédérale au quatrième trimestre a amputé son résultat avant impôts de 250 millions de dollars. Le PDG Scott Kirby, confiant dans la croissance future de l'entreprise, affirme que United séduit de plus en plus de voyageurs. À l'instar de Delta, la compagnie affiche des perspectives solides pour 2026, tandis que les résultats des autres transporteurs américains sont attendus dans les semaines à venir.
United Airlines Holdings, Inc. est la société holding de la compagnie aérienne United Airlines, Inc. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (90,8%) : 173 603 passagers transportés en 2024 ;
- transport de fret et de courrier (3,1%) ;
- autres (6,1%) : prestations de maintenance et de réparation des avions, de manutention, de formation de l'équipage, etc.
A fin 2024, le groupe dispose d'une flotte de 994 avions dont 854 sont détenus en propre et 140 en location.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (59,8%), Atlantique (19,4%), Pacifique (11,3%) et Amérique Latine (9,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.