United Airlines vise des bénéfices historiques en 2026, portée par la demande

United Airlines anticipe des bénéfices record pour l'année 2026, soutenue par une forte demande dès le premier trimestre, tant sur les billets haut de gamme que sur les offres économiques. La compagnie prévoit un bénéfice par action compris entre 12 et 14 dollars, en ligne avec les attentes des analystes. Pour les trois premiers mois de l'année, elle table sur un bénéfice compris entre 1 et 1,50 dollar par action, contre 1,13 dollar anticipé. Ce dynamisme place United au coude à coude avec Delta Air Lines, les deux entreprises captant l'essentiel des profits du secteur aérien américain.



En 2025, United a enregistré un bénéfice net ajusté de 3,5 milliards de dollars, en hausse de 6% par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice par action de 10,20 dollars, en progression de 8%. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 15,4 milliards de dollars, et le bénéfice net non ajusté a atteint 1,04 milliard, soit 3,19 dollars par action, en hausse de 6%. Sur la même période, la capacité a progressé de 6,5%, tandis que les revenus issus des sièges premium ont grimpé de 9%, et de 11% sur l'ensemble de l'année.



La compagnie poursuit sa stratégie centrée sur les segments à forte valeur ajoutée, comme la première classe, qui bénéficie d'une demande soutenue dans un contexte de voyages d'affaires et de loisirs haut de gamme. United précise néanmoins que la plus longue fermeture de l'administration fédérale au quatrième trimestre a amputé son résultat avant impôts de 250 millions de dollars. Le PDG Scott Kirby, confiant dans la croissance future de l'entreprise, affirme que United séduit de plus en plus de voyageurs. À l'instar de Delta, la compagnie affiche des perspectives solides pour 2026, tandis que les résultats des autres transporteurs américains sont attendus dans les semaines à venir.