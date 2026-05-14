United Spirits Limited se trouve au cœur de la transition de l'Inde vers une consommation de spiritueux haut de gamme, profitant de l'augmentation du pouvoir d'achat tout en accroissant discrètement ses dépenses pour défendre ses positions. Le cours de l'action témoigne d'une plus grande prudence, reflétant les inquiétudes quant à la durabilité de cette croissance tirée par les marques.

Le budget de l'Union indienne 2025-26 a donné le feu vert aux ménages pour dépenser. Peu de secteurs se réjouiront autant de cette évolution que celui des boissons alcoolisées, porté par ce changement de comportement des consommateurs.

La suppression de l'impôt sur le revenu pour les foyers gagnant jusqu'à 1,2 million de roupies indiennes a libéré d'un coup environ 11,6 milliards de dollars de revenu disponible, ciblant près de 47 millions de ménages de la classe moyenne urbaine. C'est le genre de stimulation de la demande que l'on voit rarement, et elle est clairement conçue pour inciter à la consommation.

L'Economic Survey 2025-26 suggère que cela se traduit déjà dans les chiffres. La dépense de consommation finale privée a atteint 61,5 % du PIB pour l'exercice 2026, son plus haut niveau depuis 2011-12. Ces dépenses ont progressé de 7 % alors que l'inflation de détail est restée très faible, à seulement 1,7 %. Cet écart massif confère aux particuliers un réel pouvoir d'achat.

L'agence de notation ICRA prévoit que les entreprises du secteur de l'alcool enregistreront une croissance de leurs revenus de 10 % à 12 % pour l'exercice 2026. Le point surprenant ? Le volume réel d'alcool vendu ne devrait augmenter que de 1 % à 2 %.

Ce décalage important entre le chiffre d'affaires et les volumes expédiés révèle la véritable tendance : les entreprises doivent inciter leurs clients actuels à monter en gamme vers des produits premium plus onéreux. De plus, les gouvernements régionaux autorisent enfin les hausses de prix, ce qui facilite grandement la répercussion de ces augmentations.

United Spirits, le véhicule local du portefeuille premium de Diageo plc, domine le marché avec une part de plus de 40 % dans les spiritueux. La société s'appuie également sur 17 marques phares dépassant le million de caisses vendues, portées par McDowell's No.1 et Johnnie Walker, ainsi que sur un réseau de distribution capable de capter la croissance à mesure que les consommateurs indiens montent en gamme.

Moral en berne

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, United Spirits a vu son chiffre d'affaires progresser de 9,4 % sur un an pour atteindre 98,9 milliards d'INR, contre 90,4 milliards d'INR précédemment. Toutefois, la structure de cette croissance interpelle. Les volumes n'ont augmenté que de 4 %, tandis que le portefeuille premium a progressé plus rapidement ; l'effet prix et le mix produit ont donc fourni l'essentiel de l'effort, plutôt que l'augmentation des quantités vendues. Si cette dynamique est acceptable en phase de cycle de consommation forte, elle signifie aussi que la croissance repose davantage sur la propension à payer que sur le volume de consommation.

La rentabilité, en revanche, n'a pas suivi le même rythme. L'EBITDA a progressé de 6,7 % sur un an pour s'établir à 19 milliards d'INR contre 17,8 milliards d'INR, restant en deçà de la croissance des revenus, car l'augmentation des dépenses de marketing et de distribution a absorbé une grande partie des gains de marge.

Le bénéfice net a crû plus rapidement, affichant une hausse de 11,9 % à 13 milliards d'INR contre 11,6 milliards d'INR. Si ce résultat semble plus flatteur, il témoigne davantage d'une discipline sur les coûts que d'un véritable élan sous-jacent. La société choisit manifestement de réinvestir dans les marques pour soutenir la croissance, tout en maintenant les marges sous pression.

Ce changement de priorités se manifeste également au-delà des chiffres. United Spirits se désengage du cricket en cédant sa franchise Royal Challengers dans le cadre d'une transaction exclusivement en numéraire. C'est une remise à plat salutaire : moins de distractions, plus de capital et un recentrage clair sur le cœur de métier des spiritueux, là où la croissance et les investissements sont déjà concentrés.

Signaux mixtes

Le titre a connu une année difficile, perdant 17,7 % sur 12 mois et restant bien en dessous de son sommet de 52 semaines à 1 645 INR. Cela démontre que la décote est réelle et ne relève pas du simple bruit de marché. À 1 264,3 INR, le marché est nettement moins enclin à payer le prix fort qu'il y a un an, sans pour autant que l'action soit devenue bon marché. La capitalisation boursière s'élève à 892 milliards d'INR (9,3 milliards de dollars).

Le ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif, basé sur les estimations de l'exercice 2026, s'établit à 49,4x, soit un niveau inférieur à la moyenne sur trois ans de 55,8x. Cet écart reste modeste compte tenu de la correction du cours. Les investisseurs ont ajusté leurs attentes, ils ne les ont pas réinitialisées.

Ce qui frappe, c'est que le consensus ne s'est pas effrité autant que le cours de l'action. L'objectif de cours moyen de 1 514,1 INR implique un potentiel de hausse de 20,5 %, et 20 analystes sur 24 restent à l'achat. Le sentiment des analystes demeure excessivement optimiste malgré le récent refroidissement du titre. C'est de la résolution de cette tension que dépendra la suite des événements.

Sous pression

United Spirits reste solidement positionné sur un marché qui évolue en sa faveur, mais cette stratégie a un coût. Les lourds investissements publicitaires, l'intensité concurrentielle croissante et la dépendance à la demande premium laissent peu de place à l'erreur.

Si la dynamique de consommation s'essouffle ou si le pouvoir de fixation des prix s'estompe, la rentabilité pourrait déraper plus vite que prévu, révélant à quel point la croissance et le réinvestissement sont désormais étroitement liés.