UnitedHealth Group surprend positivement au premier trimestre

UnitedHealth Group flambe à Wall Street (+7,51%, à 347,81 dollars). Le titre est porté par un bon rapport d'activité trimestriel et le relèvement de certains objectifs financiers annuels.

Pour les trois premiers mois de l'année, le groupe d'assurance et de services santé a vu son chiffre d'affaires consolidé atteindre 111,7 milliards de dollars, soit une progression de 1,92% par rapport à la même période un an plus tôt. En parallèle, le résultat opérationnel s'est élevé à 9 milliards de dollars, en léger repli de 1%, et la marge nette a également légèrement diminué en passant de 5,7 à 5,6%. Enfin, le bénéfice net n'a quasiment pas bougé à 6,481 milliards de dollars, contre 6,474 milliards de dollars au premier trimestre 2024. De son côté, le bénéfice par action ajusté s'est établi à 7,23 dollars, contre 7,20 un an plus tôt, dépassant ainsi d'environ 10% l'estimation moyenne des analystes.



Relèvement de certains objectifs



Fort de cette bonne publication, UnitedHealth Group table désormais sur un bénéfice par action supérieur à 17,35 dollars, contre une prévision au-dessus de 17,10 dollars début janvier. De son côté, le bénéfice par action ajusté est dorénavant attendu au-delà de 18,25 dollars par titre, alors que la précédente estimation était à "supérieur à 17,75" dollars.



Pour Jefferies, le fait que la direction relève ses prévisions annuelles de bénéfice par action, suggère que l'amélioration et le dépassement des attentes au premier trimestre ne sont pas uniquement liés à un report de soins dû à la météo. Les analystes détaillent que leur estimation du MLR (Medical Loss Ratio qui représente la part des cotisations perçues par un assureur qui est réellement dépensée pour les soins médicaux et l'amélioration de la qualité des services de santé), était inférieure au consensus et reflétait leur opinion selon laquelle la tarification de l'assurance Medicare Advantage par la direction était très conservatrice. Sur les trois premiers mois de l'année, le MLR a atteint 83,9%, ce qui est mieux que les 85,9% attendus par Jefferies et les 85,5% du consensus.



Au premier trimestre, toujours selon Jefferies, la marge a dépassé les attentes "de façon spectaculaire avec 240 points de base de mieux". La recommandation des analystes sur le titre UnitedHealth Group a été confirmée à acheter, avec une cible de 373 dollars, soit un potentiel de hausse de 15% par rapport au cours de clôture de lundi.