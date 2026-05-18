UnitedHealth pénalisé après la sortie complète de Berkshire Hathaway
L'action UnitedHealth recule de plus de 1,5% lundi après l'annonce par Berkshire Hathaway de la vente de l'intégralité de sa participation dans le géant américain de l'assurance santé. Cette décision s'inscrit dans un remaniement de portefeuille supervisé par Greg Abel au premier trimestre. L'an dernier, Berkshire Hathaway avait acquis 5 millions d'actions UnitedHealth, une opération qui avait alors soutenu le titre et renforcé les attentes autour du redressement du groupe sous la direction de Stephen Hemsley.
Malgré cette vente, UnitedHealth affiche encore une progression d'environ 20% depuis le début de l'année, après avoir subi une forte chute en 2025. Le groupe tente de restaurer la confiance des investisseurs après une période marquée par la hausse des coûts de santé, les critiques visant les assureurs, l'assassinat d'un dirigeant fin 2024 et une enquête fédérale sur certains programmes soutenus par l'Etat. Plusieurs analystes estiment toutefois que la décision de Berkshire relève davantage d'un ajustement de portefeuille que d'une remise en cause des perspectives du secteur.
Stephen Hemsley poursuit le redressement opérationnel du groupe, qui avait relevé en avril ses prévisions annuelles de bénéfices après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street. D'autres grands assureurs américains ont également publié des performances solides et assuré mieux maîtriser la hausse des coûts médicaux. Selon plusieurs observateurs du marché, le secteur de l'assurance santé a retrouvé une dynamique plus favorable au cours des derniers résultats trimestriels.
UnitedHealth Group Inc. figure parmi les 1ers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- assurance santé (53,7% ; UnitedHealthcare) ;
- prestations de gestion de régimes d'assurance médicaments (42,9% ; Optum Health et Optum Rx) : gestion administrative (gestion des remboursements, traitement des réclamations des patients, etc.), distribution de médicaments, information sur les avis de décision, vente de services de gestion de l'information médicale, etc. ;
- prestations de services informatiques (3,4% ; Optum Insight) : prestations de conseil, développement et intégration de solutions de gestion des transactions, de gestion des plans de santé, de traitement des données, etc.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.