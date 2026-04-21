UnitedHealth relève son objectif annuel de BPA

À l'occasion de sa publication trimestrielle, UnitedHealth Group indique relever sa prévision de BPA ajusté pour 2026, l'anticipant désormais à plus de 18,25 USD, alors qu'il l'attendait supérieur à 17,75 USD il y a trois mois.

Au titre de son 1er trimestre 2026, le groupe d'assurance et de services de santé a réalisé un BPA ajusté de 7,23 USD, dépassant ainsi d'environ 10% l'estimation moyenne des analystes, malgré un profit des opérations en repli de 1% à 9 MdsUSD.



À 111,7 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 2% en comparaison annuelle, tandis que son ratio de soins médicaux s'est amélioré en reculant de 0,9 point à 83,9%, "grâce à une forte gestion des coûts et à une évolution favorable des réserves".



Son ratio des coûts d'exploitation a toutefois augmenté de 1,4 point à 13,8%, reflétant des investissements afin d'améliorer l'expérience des consommateurs et des prestataires de soins ainsi que d'accroître l'efficacité opérationnelle.



"Nous continuons à simplifier et à moderniser les soins de santé pour les personnes et les professionnels de santé que nous servons, en apportant davantage de valeur, d'accessibilité, de transparence et de connectivité", affirme son CEO Stephen Hemsley.