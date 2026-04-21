À l'occasion de sa publication trimestrielle, UnitedHealth Group indique relever sa prévision de BPA ajusté pour 2026, l'anticipant désormais à plus de 18,25 USD, alors qu'il l'attendait supérieur à 17,75 USD il y a trois mois.
Au titre de son 1er trimestre 2026, le groupe d'assurance et de services de santé a réalisé un BPA ajusté de 7,23 USD, dépassant ainsi d'environ 10% l'estimation moyenne des analystes, malgré un profit des opérations en repli de 1% à 9 MdsUSD.
À 111,7 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 2% en comparaison annuelle, tandis que son ratio de soins médicaux s'est amélioré en reculant de 0,9 point à 83,9%, "grâce à une forte gestion des coûts et à une évolution favorable des réserves".
Son ratio des coûts d'exploitation a toutefois augmenté de 1,4 point à 13,8%, reflétant des investissements afin d'améliorer l'expérience des consommateurs et des prestataires de soins ainsi que d'accroître l'efficacité opérationnelle.
"Nous continuons à simplifier et à moderniser les soins de santé pour les personnes et les professionnels de santé que nous servons, en apportant davantage de valeur, d'accessibilité, de transparence et de connectivité", affirme son CEO Stephen Hemsley.
UnitedHealth Group Inc. figure parmi les 1ers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- assurance santé (53,7% ; UnitedHealthcare) ;
- prestations de gestion de régimes d'assurance médicaments (42,9% ; Optum Health et Optum Rx) : gestion administrative (gestion des remboursements, traitement des réclamations des patients, etc.), distribution de médicaments, information sur les avis de décision, vente de services de gestion de l'information médicale, etc. ;
- prestations de services informatiques (3,4% ; Optum Insight) : prestations de conseil, développement et intégration de solutions de gestion des transactions, de gestion des plans de santé, de traitement des données, etc.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.