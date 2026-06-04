UnitedHealth s'emballe avec la recommandation de BoA

Dans une note, Bank of America a décidé de relever son avis de neutre à acheter sur le titre UnitedHealth, tout en rehaussant son objectif de cours de 420 à 450 dollars. Le titre gagne 5,71%, à 398,54 dollars, à Wall Street.

A l'approche des résultats du deuxième trimestre, le broker salue l'amélioration des tendances de coûts médicaux et plusieurs indicateurs favorables. Il faudra notamment surveiller le redressement des marges.



Les analystes soulignent que les données récentes continuent de montrer une décélération de l'utilisation des soins, remettant en cause l'idée que la bonne performance du premier trimestre était uniquement liée à des facteurs ponctuels.



Autre point positif, le rapport signale que la puissance bénéficiaire du groupe reste supérieure à ses objectifs actuels et que le retour vers les marges cibles d'ici 2028 pourrait soutenir la croissance des bénéfices. Le principal risque se situe autour des notations Medicare Advantage et sur les taux de remboursement.