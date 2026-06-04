UnitedHealth s'emballe avec la recommandation de BoA
Dans une note, Bank of America a décidé de relever son avis de neutre à acheter sur le titre UnitedHealth, tout en rehaussant son objectif de cours de 420 à 450 dollars. Le titre gagne 5,71%, à 398,54 dollars, à Wall Street.
A l'approche des résultats du deuxième trimestre, le broker salue l'amélioration des tendances de coûts médicaux et plusieurs indicateurs favorables. Il faudra notamment surveiller le redressement des marges.
Les analystes soulignent que les données récentes continuent de montrer une décélération de l'utilisation des soins, remettant en cause l'idée que la bonne performance du premier trimestre était uniquement liée à des facteurs ponctuels.
Autre point positif, le rapport signale que la puissance bénéficiaire du groupe reste supérieure à ses objectifs actuels et que le retour vers les marges cibles d'ici 2028 pourrait soutenir la croissance des bénéfices. Le principal risque se situe autour des notations Medicare Advantage et sur les taux de remboursement.
UnitedHealth Group Inc. figure parmi les 1ers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- assurance santé (53,7% ; UnitedHealthcare) ;
- prestations de gestion de régimes d'assurance médicaments (42,9% ; Optum Health et Optum Rx) : gestion administrative (gestion des remboursements, traitement des réclamations des patients, etc.), distribution de médicaments, information sur les avis de décision, vente de services de gestion de l'information médicale, etc. ;
- prestations de services informatiques (3,4% ; Optum Insight) : prestations de conseil, développement et intégration de solutions de gestion des transactions, de gestion des plans de santé, de traitement des données, etc.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.