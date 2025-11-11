Universal Health Services : un modèle hospitalier intégré au service d'une croissance durable
Nous avons fait entrer Universal Health Services dans notre Portefeuille Investisseur USA pour une raison simple : c'est une valeur défensive taillée pour tenir les cycles. Alors que les politiques publiques, l'inflation des coûts médicaux et les aléas de demande secouent les valorisations, Universal Health Services (UHS ci-après) coche les cases de la résilience : un modèle intégré, deux moteurs de revenus complémentaires et une exécution opérationnelle qui se traduit, trimestre après trimestre, par des chiffres supérieurs aux attentes.
Surperformance est positionnée à l'achat sur UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. depuis le 10/10/2025
Universal Health Services, Inc. est spécialisé dans la détention et la gestion de centres de santé. Le groupe propose des services de chirurgie générale et spécialisée, de médecine interne, d'obstétrique, de soins en salle d'urgence, de radiologie, d'oncologie, de soins de diagnostic, de soins coronariens, des services de pédiatrie, de pharmacie et/ou de santé comportementale. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services hospitaliers de courte durée (56,4%) : exploitation, au 26/02/2025, de 28 hôpitaux de soins de courte durée, de 33 unités de soins d'urgence autonomes, de 10 établissements de soins ambulatoires et d'un hôpital chirurgical situés aux Etats-Unis ;
- prestations de services de santé comportementale (43,6%) : exploitation de 347 centres implantés aux Etats-Unis (195), au Royaume-Uni (149) et à Porto Rico (3).
