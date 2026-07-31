Universal Music Group plonge, les abonnements déçoivent
Universal Music Group décroche de 22 % à la Bourse d'Amsterdam vendredi, enregistrant la plus forte baisse de l'indice AEX. Le marché sanctionne le ralentissement de la croissance des revenus issus des abonnements, considérés comme le principal moteur de création de valeur du numéro un mondial de la musique. Dans son sillage, Vivendi, premier actionnaire du groupe, abandonne 17 % à la Bourse de Paris et occupe la dernière place de l'indice SBF 120.
Au deuxième trimestre, la croissance des revenus liés aux abonnements est ressortie à 6,7%, contre 7,9 % au premier trimestre et 9,4% attendus par le marché. La direction attribue ce ralentissement à un calendrier de sorties moins favorable, à une perte temporaire de parts de marché et à une baisse des promotions proposées par les plateformes de streaming.
Cette déception a éclipsé une progression de 13,3% du chiffre d'affaires, à 3,29 milliards d'euros à taux de change constants. Cette croissance a principalement été soutenue par la consolidation de Downtown Music et par les hausses de prix appliquées par les plateformes de streaming.
La rentabilité s'est en revanche révélée plus faible qu'espéré. L'Ebitda ajusté n'a progressé que de 1,5%, à 674 millions d'euros, soit environ 5% sous les attentes du consensus. Les marges ont été pénalisées par un mix d'activités moins favorable, la montée en puissance des services musicaux, moins rentables, ainsi que par une hausse des frais juridiques liés à la protection des droits d'auteur et aux litiges autour de l'intelligence artificielle.
Le bénéfice net a reculé de 84,5%, à 222 millions d'euros, tandis que le flux de trésorerie disponible est tombé à 24 millions d'euros, contre 163 millions un an plus tôt. Dans le même temps, la dette nette a fortement augmenté, passant de 2,39 milliards d'euros fin 2025 à 4,13 milliards d'euros à la fin du premier semestre 2026, sous l'effet de l'acquisition de Downtown, du versement de dividendes et des rachats d'actions.
Malgré cette publication jugée décevante, les analystes ne remettent pas en cause les perspectives de moyen terme du groupe.
UBS maintient une recommandation neutre, estimant que la croissance des abonnements pourrait repartir au second semestre grâce à un calendrier de sorties plus riche, à des gains de parts de marché, aux économies de coûts et aux futurs développements liés à l'intelligence artificielle. La banque considère toutefois que le marché attendra des signes concrets d'une réaccélération des abonnements, d'une amélioration des marges et d'un redressement de la génération de trésorerie avant de redevenir plus optimiste.
De son côté, ING conserve sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 27,20 euros. La banque estime que les contre-performances du trimestre sont en grande partie liées à des facteurs temporaires, tout en soulignant que la hausse des coûts juridiques pourrait devenir plus structurelle. Elle note également que les bénéfices du programme d'économies restent encore peu visibles, une partie des gains ayant été réinvestie dans des initiatives de croissance, notamment dans l'intelligence artificielle.
Universal Music Group N.V. est le leader mondial du divertissement musical. Le groupe détient et exploite un large éventail de sociétés spécialisées dans la musique enregistrée, l'édition musicale, le merchandising et le contenu audiovisuel.
Universal Music Group N.V. identifie et forme des artistes et des auteurs-compositeurs, et produit, distribue et promeut les plus grands succès musicaux de la planète.
Le CA par activité se ventile entre enregistrement de musique (75,5%), édition musicale (18%) et autres (6,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (48,4%), Royaume-Uni (9,6%), Japon (7,3%), Allemagne (5%), France (3,9%) et autres (25,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.