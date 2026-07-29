UPS a largement dépassé les prévisions de BPA selon Jefferies

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 135 $ après la publication des résultats au titre du 2e trimestre



Jefferies note dans son étude du jour que UPS a de nouveau largement dépassé les prévisions avec un BPA du 2e trimestre supérieur de 6% et une marge domestique de 8,0%.



Pourtant, le cours de l'action a chuté de 6%, les analystes se focalisant sur une baisse de la marge américaine au 3e trimestre à 7,0% fait remarquer l'analyste.



Jefferies considère cette baisse comme un effet de la comparaison des prix et de la saisonnalité habituelle, et non comme un problème structurel, la marge annuelle restant en hausse d'environ 60 points de base.



Jefferies reste optimiste quant au leadership d'UPS dans le secteur de la santé, à la reprise du trafic Chine-Etats-Unis et à la hausse de plus de 112% du flux de trésorerie disponible au 1er semestre, offrant une marge de manoeuvre suffisante pour verser un dividende attractif de 6%.