Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 135 $ après la publication des résultats au titre du 2e trimestre
Jefferies note dans son étude du jour que UPS a de nouveau largement dépassé les prévisions avec un BPA du 2e trimestre supérieur de 6% et une marge domestique de 8,0%.
Pourtant, le cours de l'action a chuté de 6%, les analystes se focalisant sur une baisse de la marge américaine au 3e trimestre à 7,0% fait remarquer l'analyste.
Jefferies considère cette baisse comme un effet de la comparaison des prix et de la saisonnalité habituelle, et non comme un problème structurel, la marge annuelle restant en hausse d'environ 60 points de base.
Jefferies reste optimiste quant au leadership d'UPS dans le secteur de la santé, à la reprise du trafic Chine-Etats-Unis et à la hausse de plus de 112% du flux de trésorerie disponible au 1er semestre, offrant une marge de manoeuvre suffisante pour verser un dividende attractif de 6%.
United Parcel Service, Inc. est le n° 1 mondial du transport de colis. Le groupe propose également des prestations de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison et transport express aux Etats-Unis (66,3%) : transport de lettres et de documents, livraison de petits colis, etc. ;
- transport express à l'international (19,7%) ;
- prestations de transport et de services logistiques (14%).
A fin 2024, United Parcel Service, Inc. exploite une flotte de 559 avions et d'environ 128 000 véhicules (voitures, vans, tracteurs, etc.).
66,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.