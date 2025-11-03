UPS a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition d'Andlauer Healthcare (AHG), un prestataire canadien de services logistiques dédiés au secteur des soins de santé, pour un montant de 1,6 milliard de dollars.
L'opération, qui avait initialement été officialisée au mois d'avril, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du géant américain de la messagerie visant à se développer dans les services de transport dédiés aux soins de santé, qui s'était notamment caractérisée par l'acquisition de l'allemand UPS Frigo-Trans bouclée en tout début d'année.
UPS dit ainsi vouloir offrir un service de transport 'à guichet unique' avec des services s'étendant de l'emballage à l'expédition via fret aérien, en passant par le transport terrestre et la livraison sur le dernier kilomètre.
AHG s'est spécialisé dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour la santé en proposant des services logistiques adaptés et des solutions de transport spécialisé.
United Parcel Service, Inc. est le n° 1 mondial du transport de colis. Le groupe propose également des prestations de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison et transport express aux Etats-Unis (66,3%) : transport de lettres et de documents, livraison de petits colis, etc. ;
- transport express à l'international (19,7%) ;
- prestations de transport et de services logistiques (14%).
A fin 2024, United Parcel Service, Inc. exploite une flotte de 559 avions et d'environ 128 000 véhicules (voitures, vans, tracteurs, etc.).
66,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
