UPS boucle l'acquisition du canadien Andlauer Healthcare Group

UPS a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition d'Andlauer Healthcare (AHG), un prestataire canadien de services logistiques dédiés au secteur des soins de santé, pour un montant de 1,6 milliard de dollars.



L'opération, qui avait initialement été officialisée au mois d'avril, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du géant américain de la messagerie visant à se développer dans les services de transport dédiés aux soins de santé, qui s'était notamment caractérisée par l'acquisition de l'allemand UPS Frigo-Trans bouclée en tout début d'année.



UPS dit ainsi vouloir offrir un service de transport 'à guichet unique' avec des services s'étendant de l'emballage à l'expédition via fret aérien, en passant par le transport terrestre et la livraison sur le dernier kilomètre.



AHG s'est spécialisé dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour la santé en proposant des services logistiques adaptés et des solutions de transport spécialisé.