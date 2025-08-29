Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce que son conseil de surveillance a décidé, sur proposition du Groupe Familial Niel, de coopter Jules Niel comme nouveau membre non indépendant, avec prise d'effet immédiate.
Jules Niel succède ainsi, pour la durée restante de son mandat, à Susana Gallardo qui a démissionné pour des raisons personnelles le 25 juin dernier, et intègre le comité d'audit. Sa nomination sera soumise à la prochaine AG de la foncière.
Le conseil de surveillance d'URW a aussi l'intention de proposer, à cette même AG, la cooptation de Carole Benaroya, la CEO et cofondatrice de Kujten depuis 2012, comme membre indépendante pour un mandat de trois ans.
URW : Jules Niel rejoint le conseil de surveillance
Publié le 29/08/2025 à 08:48
