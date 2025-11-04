URW plus forte hausse du CAC, BofA passe à l'achat

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) enregistre mardi la plus forte progression du CAC 40, bénéficiant d'un double relèvement de recommandation de Bank of America, directement passé de 'sous-performance' à 'achat' sur le titre du géant de l'immobilier commercial.



L'intermédiaire souligne qu'URW, qui sort désormais de son plan de restructuration lancé en 2020, devrait prochainement renouer avec une croissance de ses résultats après trois exercices de baisse.



Sur la période allant de 2027 à 2029, BofA anticipe ainsi une croissance du bénéfice par action d'environ 4% par an, comparable aux pairs du secteur, mais souligne que le groupe devrait tirer parti de plusieurs facteurs favorables, comme des cessions d'actifs, son modèle de type 'franchisé' (moins intensif en capital), de l'arrivée d'un nouveau CEO attendue en 2026 et de possibles relèvements d'estimations par le marché.



A terme, BofA - qui prévoit un rendement du dividende de l'ordre de 8% une fois que le coupon aura été totalement rétabli - estime qu'URW pourrait être le grand gagnant du secteur, bien que son PER actuel en fasse l'action la moins chère parmi les grandes foncières.



Le broker se fixe ainsi un objectif de cours de 105 euros par action faisant apparaître un potentiel de hausse de 31%.



A 16h00, le titre progressait de 1,5% contre un repli de 0,6% pour le CAC 40, portant la progression du titre à plus de 26% depuis le début de l'année.









