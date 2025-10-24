Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait part d'un relèvement de son objectif de BPA récurrent ajusté pour 2025 à 'au moins 9,50 euros', au vu de sa solide performance opérationnelle à ce jour, de ses refinancements réussis ainsi que l'avancement de ses cessions.
Le groupe foncier affiche des revenus locatifs bruts de 2,1 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, en baisse de 3,5% en comparaison annuelle, dont un repli de 1,7% pour les centres commerciaux (mais +2,4% en données comparables).
'La performance a été soutenue par la hausse des ventes des locataires et l'augmentation de la fréquentation de notre portefeuille d'actifs phares dominants sur les meilleurs marchés européens et américains', explique son CEO Jean-Marie Tritant.
'Avec 0,7 MdEUR supplémentaires d'opérations non stratégiques actuellement en discussion, nous sommes en bonne voie pour atteindre les 2,2 MdsEUR de cessions prévues identifiées dans notre plan d'affaires', indique-t-il par ailleurs.
Unibail-Rodamco-Westfield SE (comprenant Unibail-Rodamco-Westfield SE et Unibail-Rodamco-Westfield N.V.) figure parmi les leaders mondiaux de l'immobilier commercial.
A fin 2024, le patrimoine immobilier, est évalué, en valeur brute de marché, à 49,7 MdsEUR répartis par type d'actifs entre centres commerciaux (87,2%), bureaux (5,6%), espaces de congrès et d'expositions (5,2%) et centres de services (2%).
La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : France (34%), Etats-Unis (21%), Europe centrale (11%), Royaume-Uni (7%), Espagne (7%), Allemagne (6%), Pays nordiques (5%), Autriche (4%) et Pays-Bas (3%).
