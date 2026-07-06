US Bancorp bien orienté, un relèvement de Jefferies en soutien
US Bancorp gagne 1,5% à 62,7 USD, aidé par un relèvement de recommandation de Jefferies, de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours de 75 USD. Le broker voit notamment du potentiel pour l'objectif de levier opérationnel du groupe bancaire.
"Les tendances s'infléchissent plus favorablement, avec des mises à jour, lors d'une récente conférence, pointant vers une évolution des produits d'intérêts nets (NII) et des commissions vers le haut de leurs fourchettes d'objectifs de 6% à 7%", note le broker.
Selon Jefferies, il pourrait aussi exister un potentiel significatif de hausse pour l'objectif du groupe bancaire d'un levier opérationnel positif de "plus de 200 points de base" en 2026. Le broker prévoit qu'il pourrait se rapprocher de 300 points de base.
L'intermédiaire financier considère enfin que le nouveau partenariat avec Amazon et l'acquisition de la société de services financiers BTIG, finalisée début juin, constituent des vents favorables supplémentaires pour US Bancorp.
U.S. Bancorp est un groupe de services financiers organisé autour de 4 pôles d'activités :
- banque privée, banque d'affaires, banque commerciale et banque institutionnelle (42,8% des revenus);
- banque de détail (32,5%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit-bail, prêt hypothécaire, assurance, etc.) ;
- prestations de services de paiement (24,7%).
A fin 2024, le groupe gère 518,3 MdsUSD d'encours de dépôts et 379,8 MdsUSD d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 2 165 agences bancaires implantées aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.