USA : -0,1% de production industrielle en juillet

Après une hausse de 0,4% en rythme séquentiel en juin (révisée par rapport à une hausse de 0,3% estimée initialement), la production industrielle des Etats-Unis s'est tassée de 0,1% le mois suivant, selon la Réserve fédérale.



La Fed précise que dans le détail, la production manufacturière proprement dite a stagné en juillet, tandis que celle du secteur minier a baissé de 0,4% et que celle des services aux collectivités a diminué de 0,2%.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé de 0,2 point à 77,5% en juillet, un niveau inférieur de 2,1 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).