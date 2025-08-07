USA : +0,1% de stocks des grossistes en juin

Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,1% en juin 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une baisse de 0,3% en mai (confirmée par rapport à l'estimation initiale).



De leur côté, les ventes des grossistes ont progressé de 0,3% en juin, après une contraction de 0,4% en mai, donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- toujours stable à 1,30 mois.