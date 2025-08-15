USA : +0,2% de stocks des entreprises en juin

Le Département du Commerce fait état ce vendredi d'une hausse de 0,2% des stocks des entreprises américaines en juin 2025 par rapport au mois précédent, après une stagnation en mai en rythme séquentiel.



De leur côté, les ventes des entreprises des Etats-Unis se sont redressées de 0,5%, après une baisse de 0,4%. L'augmentation plus faible des stocks que des ventes s'est traduite par un ratio stocks sur ventes en repli de 1,39 en mai à 1,38 en juin.