USA : +0,3% de stocks des entreprises en octobre
Le Département du Commerce des Etats-Unis fait état d'une hausse de 0,3% des stocks des entreprises américaines en octobre 2025 par rapport au mois précédent, après une augmentation similaire en septembre en rythme séquentiel.
Publié le 14/01/2026 à 16:10
De leur côté, les ventes des entreprises se sont tassées de 0,2% en octobre, après un repli de 0,1% le mois précédent. Aussi, le délai d'écoulement des stocks s'est allongé, le ratio stocks sur ventes étant passé de 1,37 à 1,38 mois d'un mois sur l'autre.
© Zonebourse.com - 2026
