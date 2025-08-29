USA : +0,5% de dépenses des ménages en juillet

Les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,5% en juillet 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,4% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de 0,3%).



Toujours selon le Département du Commerce, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,4% le mois dernier, après une augmentation de 0,3% en juin (un chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale).



Par ailleurs, l'indice d'inflation annuelle dit 'PCE' -très surveillé par la Fed- est ressorti stable à +2,6% en juillet. En données sous-jacentes (hors énergie et alimentation), il s'est toutefois accru de 0,1 point par rapport à juin, à +2,9%.