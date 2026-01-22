USA : +0,5% de dépenses des ménages en novembre

Conformément aux attentes des économistes, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,5% en novembre 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,5% aussi le mois précédent.



Toujours selon le Département du Commerce, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,3% le mois dernier, un progression légèrement sous les attentes, après une augmentation de 0,1% en octobre.