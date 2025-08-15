USA : +0,5% de ventes de détail en juillet

Après avoir rebondi de 0,9% en rythme séquentiel en juin (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,6%), les ventes de détail aux Etats-Unis ont encore progressé de 0,5% en juillet, selon le Département du Commerce, comme attendu par les économistes.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont augmenté de 0,3% le mois dernier, une hausse là aussi conforme aux attentes, après une augmentation de 0,8% en juin par rapport à mai.