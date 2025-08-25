USA : -0,6% de ventes de logements neufs en juillet

Les ventes de logements individuels neufs se sont tassées de 0,6% aux Etats-Unis en juillet 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 652.000 en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.



Ce léger retrait en rythme séquentiel résulte néanmoins d'une révision en hausse sensible pour le mois précédent, à 656.000 alors que l'administration américaine n'avait estimé les ventes de juin qu'à 627.000 initialement.



Le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi à 403.800 dollars en juillet, en baisse de 0,8% en rythme séquentiel, et le stock de maisons neuves prêtes à la vente, à 499.000, représente une offre de 9,2 mois au rythme d'écoulement actuel.