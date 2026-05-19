USA : +1,4% de promesses de ventes de logements en avril

Attendues en progression de l'ordre de 1% selon le consensus, les promesses de ventes de logements aux États-Unis ont augmenté de 1,4% en avril par rapport au mois précédent, selon les données de la National Association of Realtors (NAR).

Sur le plan géographique, les ventes de logements en attente ont augmenté dans le Nord-Est, le Midwest et l'Ouest, mais ont diminué dans le Sud.



"Les acheteurs font preuve d'un optimisme prudent malgré l'incertitude économique croissante et une légère hausse des taux hypothécaires", met en avant le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun.



"La demande sera sans difficulté nettement plus forte une fois que les taux hypothécaires reviendront aux niveaux plus bas auxquels ils se situaient plus tôt cette année", poursuit-il.