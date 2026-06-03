USA : 122 000 emplois privés créés en mai selon ADP
Le cabinet de services aux entreprises ADP indique que le secteur privé américain a généré 122 000 emplois le mois dernier, un nombre à peu près conforme à l'estimation moyenne des économistes, qui était de 117 000.
Publié le 03/06/2026 à 14:30
"Les embauches étaient plus largement réparties en mai que ces dernières années. Le marché du travail continue de montrer un élan soutenu à l'approche de la saison estivale des embauches", salue Nela Richardson, économiste en chef d'ADP.