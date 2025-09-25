USA : -14 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage

Le Département du Travail annonce avoir enregistré 218 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 15 septembre, un chiffre en repli de 14 000 par rapport à la semaine précédente (dont le niveau à été révisé à la hausse, de 231 à 232 000).



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 237 500, en repli de 2750 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 926 000 la semaine du 8 septembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en contraction de 2000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.