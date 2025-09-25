USA : +2,9% de commandes de biens durables entre juillet et août

Le Département du Commerce des Etats-Unis fait état d'une hausse de 2,9% des commandes américaines de biens durables entre juillet et août, après un repli de 2,7% le mois précédent.



En excluant les transports, es commandes de biens durables ont progressé de 0,4%, une hausse qui atteint 1,9% en dehors de la défense.



De leur côté, les livraisons de biens durables aux Etats-Unis ont reculé de 0,2% entre juillet et août, après une hausse de 1,6% entre juin et juillet.