Le Département du Commerce des Etats-Unis fait état d'une hausse de 2,9% des commandes américaines de biens durables entre juillet et août, après un repli de 2,7% le mois précédent.
En excluant les transports, es commandes de biens durables ont progressé de 0,4%, une hausse qui atteint 1,9% en dehors de la défense.
De leur côté, les livraisons de biens durables aux Etats-Unis ont reculé de 0,2% entre juillet et août, après une hausse de 1,6% entre juin et juillet.
Publié le 25/09/2025 à 14:56
