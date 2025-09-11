USA : + 27 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage

Le Département du Travail annonce avoir enregistré 263 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 1er septembre, un chiffre en hausse de 27 000 par rapport à la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 240 500, en hausse de 9750 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 939 000 la semaine du 25 août (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), stable par rapport à la semaine précédente.