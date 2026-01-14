USA : +5,1% de ventes de logements existants en décembre

Les ventes de logements existants aux Etats-Unis ont augmenté de 5,1% en décembre 2025 par rapport au mois précédent, pour atteindre 4,35 millions en rythme annualisé, d'après les données de la National Association of Realtors.

"Les ventes de maisons en décembre, après ajustement des facteurs saisonniers, ont été les plus fortes depuis près de trois ans, et les gains ont été généralisés au plan géographique", souligne Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.



Par ailleurs, le stock total de logements prêts à la vente a chuté de 18,1%, à 1,18 million, représentant 3,3 mois d'offre au rythme d'écoulement actuel, et le prix médian des maisons vendues a augmenté de 0,4% sur un an, à 405 400 dollars.