USA : -6000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage

Le Département du Travail annonce avoir enregistré 216 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 17 novembre, un chiffre en repli de 6000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé de 220 à 222 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 223 750, en repli de 1000 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 960 000 la semaine du 10 novembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en hausse de 7000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.