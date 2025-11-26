Le Département du Travail annonce avoir enregistré 216 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 17 novembre, un chiffre en repli de 6000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé de 220 à 222 000.
La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 223 750, en repli de 1000 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 960 000 la semaine du 10 novembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en hausse de 7000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.
Publié le 26/11/2025 à 14:38
