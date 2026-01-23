"En dépit d'une croissance du PIB réel atteignant 4,4% au 3e trimestre 2025, l'indice continue de suggérer que l'économie américaine ralentira en 2026", commente Justyna Zabinska-La Monica, senior manager, business cycle indicators, au Conference Board.

"Au cours de 2025, les faibles attentes des consommateurs ont mené le déclin de l'indice, suivies des nouvelles commandes", précise-t-elle, ajoutant que "les autres composantes de l'indice se sont montrées assez ternes en novembre".