USA : baisse de 0,3% des indicateurs avancés en novembre (Conference Board)

L'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board a reculé de 0,3% en novembre 2025, après une baisse de 0,1% en octobre, portant ainsi à -1,2% la baisse sur les six mois de mai à novembre (contre une baisse cumulée de -2,6% sur les six mois précédents).

"En dépit d'une croissance du PIB réel atteignant 4,4% au 3e trimestre 2025, l'indice continue de suggérer que l'économie américaine ralentira en 2026", commente Justyna Zabinska-La Monica, senior manager, business cycle indicators, au Conference Board.



"Au cours de 2025, les faibles attentes des consommateurs ont mené le déclin de l'indice, suivies des nouvelles commandes", précise-t-elle, ajoutant que "les autres composantes de l'indice se sont montrées assez ternes en novembre".