USA : baisse des permis de construire, hausse des mises en chantier

Le département du Commerce des Etats-Unis indique avoir enregistré 1,367 million de permis de construire entre juin 2025 et juin 2026, un chiffre en repli de 3% par rapport aux données présentées en mai. Le consensus tablait sur un repli plus modeste de 0,7%.



Dans le même temps, 1,427 million de mises en chantier ont été recensées quand le consensus ciblait 1,31 million. Ce chiffre représente par ailleurs une hausse de 19% par rapport aux données présentées le mois précédent.



Enfin, on a compté 1,392 million de fin de travaux de construction de logements privés en juin, en rythme annuel corrigé des variations saisonnières. Ce chiffre est en hausse de 3,3% par rapport à l'estimation révisée de mai (1,347 million) et progresse de 1,5% par rapport au niveau enregistré en juin 2025 (1,372 million).