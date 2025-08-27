USA : baisse des stocks de brut, d'essence et de distillats

Les stocks américains de pétrole brut ont baissé la semaine dernière, tout comme ceux d'essence et de distillats, montrent les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les stocks de brut ont diminué de 2,4 millions de barils, à 418,3 millions, tandis que ceux d'essence se sont contractés de 1,2 million lors de la semaine au 22 août.



Les réserves de produits distillés, qui incluent notamment le fioul domestique, ont quant à elles reculé de 1,8 million.



Le taux d'utilisation des capacités des raffineries a reculé à 94,6% contre 96,6% la semaine précédente.



Le brut léger américain a légèrement accru ses gains après la publication des chiffres de l'EIA pour désormais se traiter au-delà de 63,7 dollars le baril en hausse de près de 0,8%.