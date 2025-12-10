USA : baisse moins forte que prévu des stocks de pétrole brut

Les stocks américains de pétrole brut ont baissé moins que prévu la semaine dernière, tandis que les stocks d'essence et de produits distillés ont augmenté, a annoncé mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les stocks de brut ont reculé de 1,8 millions de barils à 425,7 millions lors de la semaine du 5 décembre, là où les économistes attendaient en moyenne une baisse de 2,3 millions de barils.



Les stocks d'essence ont progressé de leur côté de 6,4 millions de barils, tandis que les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique se sont accrus de 2,5 millions de barils.



Le taux d'utilisation des capacités des raffineries s'est amélioré de son côté de 0,4 point de base à 94,5%.



Vers 11h15 (heure de New York), le brut léger américain n'affichait que peu de réaction à ces chiffres, le WTI cédant autour de 0,9% à 57,7 dollars.

