USA : baisse plus forte que prévu de l'ISM manufacturier en novembre











L'activité dans le secteur manufacturier américain s'est contractée pour le neuvième mois consécutif en novembre, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce lundi.



Son indice ISM s'est établi à 48,2 le mois dernier, contre 48,7 en octobre et un consensus qui visait un repli plus limité à 48,6.



Pour mémoire, la barre des 50 points marque la séparation entre expansion et décroissance de l'activité.



Le sous-indice des nouvelles commandes a reculé à 47,4, contre 49,4 le mois précédent, tandis que celui mesurant la production s'est amélioré à 51,4 à comparer avec 48,2 en octobre.



La composante de l'emploi a reculé à 44 contre 46 en octobre, alors que celle des prix acquittés a baissé a progressé à 58,5 après 58 le mois dernier.












