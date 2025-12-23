USA : baisse plus forte que prévu de la confiance du consommateur (ConfBoard)

La confiance du consommateur américain s'est encore dégradée au mois de décembre, et à un rythme plus prononcé qu'attendu, montre mardi l'enquête mensuelle publiée par le Conference Board.

L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale est ressorti à 89,1 ce mois-ci, un niveau inférieur au consensus qui le donnait à 91 après 92,9 en novembre, un chiffre qui témoignait de l'optimisme des ménages après la fin du "shutdown" des administrations fédérales il y a plus d'un mois.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle - qui intègre notamment leur sentiment vis-à-vis du marché de l'emploi - a chuté de 9,5 à 116,8 en décembre.



Celui de leurs anticipations s'est quant à lui maintenu à 70,7, mais il ressort pour la 11ème fois consécutive en-dessous du seuil des 80 points censé être annonciateur d'une récession en devenir.





