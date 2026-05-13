USA : baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 452,9 millions de barils lors de la semaine du 4 mai, signalant une baisse de 4,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient sur un repli plus limité de 1,6 million de barils.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont augmenté de 0,2 million de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 4,1 millions de barils (les analystes tablaient là aussi sur une baisse plus contenue de 2,55 millions), toujours par rapport à la semaine précédente.



L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 91,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.