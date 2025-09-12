USA : baisse plus marquée que prévu de la confiance des ménages





Le moral des ménages américains s'est détérioré plus fortement que prévu au mois de septembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan.



Son indice de confiance a chuté à 55,4, contre 58,2 en août, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un repli moins marqué à 58.



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établi à 61,2 contre 61,7 le mois dernier, celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations a chuté plus lourdement pour s'établir à 51,8 contre 55,9 en août.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, met en évidence un pessimisme plus particulièrement marqué chez les ménages à revenus faibles et moyens, sur fond d'inquiétudes concernant le marché du travail et l'inflation.



Les perspectives financières des consommateurs se sont également détériorées puisque l'évaluation de leur situation actuelle comme de leurs anticipations à un an ont toutes deux reculé d'environ 8%.



La politique commerciale reste par ailleurs un sujet d'inquiétude central, montre l'étude, environ 60% des consommateurs ayant spontanément mentionné l'impact des droits de douane sur l'activité dans leurs réponses, d'après Joanne Hsu.



Quant à leurs anticipations d'inflation à un an, elles sont restées stables à 4,8%, inchangées par rapport au mois d'août, montre le rapport



