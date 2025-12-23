USA : baisse plus marquée que prévu des commandes de biens durables en octobre

Les nouvelles commandes de biens durables ont baissé de manière plus prononcée que prévu en octobre aux Etats-Unis, après deux mois consécutifs de hausse, mais la progression des livraisons des entreprises montre que l'économie ne se porte pas si mal.



Ces commandes ont reculé de 2,2%, alors que les économistes attendaient un repli de l'ordre de 1,5% suite à un gain de 0,7% en septembre, un chiffre revu à la hausse après une première estimation qui était ressortie à +0,5%.



Les commandes de biens d'équipement hors aéronautique, un indicateur considéré comme un baromètre fiable des projets d'investissement des sociétés, ont augmenté de 0,2% en octobre, après avoir signé des progressions de respectivement 0,7% et 0,5% en septembre et en août, précise le Département du Commerce.



Sur cette base, les économistes s'attendaient en moyenne à une hausse de 0,3% en octobre.



Les livraisons de biens durables, qui entrent dans le calcul de la composante de l'investissement des entreprises du produit intérieur brut (PIB), ont quant à elles progressé de 0,6% en octobre après une hausse de 0,1% en septembre et une baisse de 0,1% en août.



