USA : bond de 20,5% des ventes de logements neufs en août

Les ventes de logements neufs ont fortement augmenté aux Etats-Unis en août bien que le prix moyen des biens ait continué à augmenter, montrent les données publiées mercredi par le Département du Commerce.



Ces ventes ont grimpé le mois dernier de 20,5% à 800.000 unités en données annualisées corrigées des variations saisonnières, après avoir atteint 664.000 unités le mois précédent.



Il apparaît, dans le détail, que les ventes de logements neufs ont surtout progressé dans le nord-est du pays (+72,2%) ainsi que dans le sud (+24,7%).



Le prix moyen s'est établi à 534.100 dollars, en hausse de 11,7% par rapport à juillet 2025 et en progression de 12,3% par rapport à août 2024.



Le prix médian ressort quant à lui à 413.500 dollars, en hausse de 4,7% d'un mois sur l'autre.



Au rythme actuel des ventes, il faudrait 7,4 mois pour écouler le stock de logements disponibles, contre neuf le mois précédent, selon les calculs de Washington.