USA : bond de près de 5% de la productivité au troisième trimestre

La productivité non-agricole aux Etats-Unis a grimpé de 4,9% en rythme annualisé au 3e trimestre 2025, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, une progression globalement conforme à celle de 5% anticipée par Jefferies.

Cette nouvelle envolée de la productivité, qui fait suite à une progression de 4,1% observée au trimestre précédent, résulte d'une augmentation de 5,4% de la production alors que le nombre d'heures travaillées ne s'est accru que de 0,5%.



La progression de 4,9% de la productivité non agricole américaine ayant largement absorbé une hausse de 2,9% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux non-agricoles ont diminué de 1,9% au 3e trimestre.