"Le secteur immobilier n'est pas encore tiré d'affaire", constate Lawrence Yun. "Après plusieurs mois de signes encourageants concernant les contrats en cours et les ventes conclues, les nouveaux chiffres de décembre ont freiné les perspectives à court terme".

"Nous suivrons les données dans les mois à venir pour déterminer si les faibles signatures de contrats étaient une anomalie d'un mois ou le début d'une tendance sous-jacente", poursuit l'économiste en chef de la NAR.