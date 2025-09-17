USA : chute des mises en chantier de logements en août

Le Département du Commerce fait état d'une chute de 8,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en août 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1 307 000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Les permis de construire de logements américains, censés préfigurer les mises en chantier futures, se sont contractées de 3,7% le mois dernier, à 1 312 000, alors que les achèvements de logements ont au contraire progressé de 8,4% à 1 608 000.